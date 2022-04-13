Вибухотехніки з'ясують, чи гранати вибухонебезпечні

У Львові на території дачного кооперативу неподалік вул. Шевченка виявили дві гранати. Це Ф-1 та РГД-5, які були у пакеті. Їх вилучили вибухотехніки, походження боєприпасів встановлюють.

Гранати знайшли на вул. Холодній, 7, це територія дачного кооперативу.

«Ввечері 12 квітня на дачному кооперативі «Освіта» у пакеті виявили дві гранати: Ф-1 та РГД-5. Гранати вилучили працівники вибухотехнічного управління Нацполіції у Львівській області», – повідомили у міській раді Львова.

Наразі немає інформації про походження цих боєприпасів, а також про причетних. Слідчі встановлюють обставини.

Міська рада нагадує львів’янам, що у випадку виявлення підозрілих предметів їх не можна торкатися чи самостійно переносити. Про небезпечні знахідки треба повідомити у поліцію або рятувальну службу.