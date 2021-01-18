БФ «Крила надії» просить усіх небайдужих людей допомогти зібрати кошти на «особливу» вечерю для 70 важкохворих дітей. І в будні, і у свята вони потребують дороговартісного спецхарчування, вартість якого на місяць – від 3 до 11 тис. грн.

Родини, де є такі діти, без допомоги благодійників обійтися не можуть, бо їм не під силу забезпечити хворих дітей таким харчуванням.

«Сьогодні за святковим столом зберуться родини на традиційну другу святу вечерю. Після спільної молитви господині запрошуватимуть скуштувати кутю, а тоді борщ чи грибну юшку, вареники чи голубці. Та не кожен святковий стіл складається із 12-ти страв. Поруч з нами живуть діти, у яких буде особлива вечеря. Це діти із невиліковними діагнозами, для яких звичайна їжа – недоступна розкіш. Для того, щоб сповільнити вплив хвороби, жити та розвиватись, вони потребують спеціалізованого медичного харчування», – йдеться у повідомленні благодійного фонду «Крила надії».

Деяким дітям спецхарчування доводиться вводити через шприци

Святковий стіл для таких дітей – це висококалорійні каші та напої, суміші для зондового та розчини для внутрішньовенного харчування. Щодня вони потребують дороговартісного спецхарчування, від якого залежить їхнє життя.

«Витрати на закупівлю їжі дітям – виключно клопіт батьків та опікунів, і без допомоги благодійників вони не можуть її придбати. Залежно від особливостей здоров’я, щомісячно для однієї важкохворої дитини лише на харчування потрібно від 3 до 11 тис. грн. Є діти, яким підходять виключно певні суміші, яких в Україні просто немає. Завдяки допомозі сотень благодійників в Україні та за кордоном ми забезпечили спеціальним медичним харчуванням наших підопічних до кінця січня. Що їстимуть діти, коли ці запаси вичерпаються, знову залежить від вашої допомоги», – повідомляє благодійний фонд.

На допомогу небайдужих людей розраховують 70 важкохворих дітей. Місячна потреба для закупівлі для них спецхарчування – 350 тис. грн.

Як допомогти цим дітям?

Підписатися на «регулярний платіж» на одну чи більше банок харчування щомісяця, інструкцію можна знайти на Facebook-сторінці БФ «Крила надії».

Переказати кошти на рахунок фонду (призначення платежу – «На їжу дітям»):

5169330520555712 - карта

UA543253210000026000060442841 код ЄДРПОУ 35620901

Для переказів з-за кордону

Купити спецхарчування в аптеці чи супермаркеті і передати нам: «Нова Пошта», Львів, склад 5, БФ «Крила надії», телефон: 0503709002.