У львівській квартирі чадним газом отруївся 14-річний хлопець
Постраждалого госпіталізували у стані середнього ступеня важкості
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, сьогодні, 10:080
У львівській квартирі чадним газом отруївся 14-річний підліток. Хлопця госпіталізували у Львівську міську дитячу лікарню, що на вул. Орлика, 4.
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, подія трапилася 30 грудня близько 21:00 у квартирі на вул. Гулака Артемовського. Хлопця шпиталізували до лікарні у стані середньої важкості. Обставини події встановлюють.
Як повідомили у прес-службі ЛМР, від початку року у Львові трапився 51 випадок отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 112 людей, із них 44 – діти. Четверо людей померли.
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