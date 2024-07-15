На перехресті пр. Чорновола - пр. Свободи замінювали трамвайно-тролейбусне пересічення

У Львові через влучання блискавки трамваї №6 та 7 їздили за зміненими маршрутами, а тролейбус №33 взагалі не курсував. Про це повідомили у Telegram-каналі Львівської міської ради.



«Працівники замінили трамвайно-тролейбусне пересічення на перехресті пр. Чорновола – пр. Свободи, куди зранку, попередньо, влучила блискавка. Тож тролейбус №33 і трамвай №7 вже поїхали за маршрутом», – йдеться в повідомленні міської ради.



За деякий час роботу трамвая №6 також відновили, він курсує у звичному режимі.



Як повідомили в Львівській міській раді, за час негоди 14-15 липня блискавка тричі влучала в контактну мережу у Львові. Влучанням блискавки були пошкоджені елементи мережі на вул. Городоцькій, пізніше – на просп. Івана Павла ІІ, а також на перехресті проспектів Чорновола та Свободи (у напрямі до центру міста).

Зазначимо, негода, яка тривала з 14 на 15 липня, спричинила пожежі та додаткові проблеми з електропостачанням у Львові. Також у районах міста зафіксували падіння невеликих гілок та одного дерева, яке вже забрали. Підтоплень чи інших пошкоджень немає.

