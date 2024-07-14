По місту працюють рятувальники і аварійні служби

У Львові внаслідок грози ввечері 14 липня виникли проблеми з енергопостачанням, а також сталося кілька пожеж в різних районах міста. Про це повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook.

Так, на вулиці Кобилиці закоротило провід, що йде від церкви до будинків. ДСНС, Львівобленерго та аварійна служба працюють на місці події.

Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки двоповерхової забудови довкола вулиці Кобилиці

Також на межі міста на вулиці Трускавецькій блискавка потрапила в закинуту будівлю площею 16 м2 і почалася пожежа. Ще одна пожежа зафіксована на вулиці Вашингтона – на балконі житлового будинку на третьому поверсі. Окрім того, загорівся будинок в Рудному.

«Також аварійні бригади перевіряють інформацію про загорання в межах вулиці Городоцької – в Залізничному районі. Фіксуємо перепад напруги через грозу», – додав Андрій Москаленко.

У випадку, якщо ви бачите наслідки негоди, слід телефонувати на «Гарячу лінію міста» 15-80. Також у Львові за дорученням міського голови Львова Андрія Садового працює оперативний штаб.

Як інформував ZAXID.NET, грози у Львові також очікуються в понеділок, 15 липня.