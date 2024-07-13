Насолоджуватися грозою після спеки варто обережно

Львівський регіональний гідрометцентр прогнозує грози з градом у Львові та області в неділю, 14 липня. Управління ДСНС у Львівській області попереджає про I рівень небезпечності.

Так, у неділю, 14 липня, у Львові вранці та вдень прогнозуються грози і град. При цьому очікується шквальний вітер – зі швидкістю 15-20 м/с.

По всій території Львівської області в неділю також очікуються грози, пориви вітру, град і значні дощі.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 липня Львів знову побив історичний температурний рекорд.