35-річного чоловіка госпіталізували у стані середнього ступеня важкості

У неділю, 23 травня, у квартирі на вул. Конотопській, що у Франківському районі Львова, чадним газом отруївся чоловік. За інформацією прес-служби ЛМР, постраждалого госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

«Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 23 травня близько 7:45 у квартирі на вул. Конотопській, 13 (Франківський район) отруївся чадним газом чоловік, 1986 року народження», – повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Потерпілого у стані середнього ступеня важкості доправили в обласну клінічну лікарню. Аварійна бригада «Львівгазу» припинила газопостачання квартири. Обставини події встановлюють.

До слова, від початку року по місту зафіксували 33 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 77 людей, з них 27 дітей. Троє людей загинуло.