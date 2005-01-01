У Львові дітям з інвалідністю виплатять по ₴1,4 тис. допомоги

З нагоди Дня захисту дітей у Львові діти з інвалідністю віком до 18 років, які мешкають та зареєстровані у місті та перебувають на обліку у відділах соціального захисту, отримають матеріальну допомогу у сумі 1,4 тис. грн кожен. Про це повідомив начальник управління соціального захисту Ігор Кобрин, передає прес-служба Львівської міськради.

Як повідомив Ігор Кобрин, на ці потреби у міському бюджеті передбачено 3,9 млн грн. Усі виплати будуть здійснені управлінням соціального захисту в межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львова.

Крім того, до Дня захисту дітей в управлінні соціального захисту ЛМР для львівських дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, закупили подарунки, зокрема, двісті розвиваючих настільних ігор. Отримають їх діти різного віку — від 2 до 16 років.