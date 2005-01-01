Сьогодні Україна і світ відзначають День захисту дітей

Починаючи з 1950 року світ 1 червня щорічно відзначає День захисту дітей. Рішення про його запровадження ухвалила Міжнародна демократична федерація жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності. Таким чином Міжнародний день захисту дітей – це нагадування дорослим про необхідність дотримання прав дітей на життя, на свободу думки і релігії, на освіту, відпочинок і дозвілля, на захист від фізичного і психологічного насильства, на захист від експлуатації дитячої праці як необхідних умов для формування гуманного і справедливого суспільства.

Як пише УНН, у 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини, до якої увійшли статті, що закликають батьків, державні органи, місцеву владу і уряди, неурядові організації визнати викладені в них права і свободи дітей і прагнути до їх дотримання. Декларація мала лише рекомендаційний характер, без обов’язкової сили. А першим і основним міжнародно-правовим документом, в якому права дитини розглядалися на рівні міжнародного права, стала Конвенція про права дитини, прийнята ООН 20 листопада 1989 року. Цю конвенцію підписала 61 країна, 13 липня 1990 року Конвенція була ратифікована в СРСР.