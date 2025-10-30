Впродовж пʼяти днів Львів ділитиметься досвідом

З 1 до 5 грудня у Львові відбудеться освітня резиденція, на яку запрошують педагогів, управлінців та посадовців освітньої галузі з інших міст. Програма охопить ключові теми: від навчання впродовж життя, управління й партнерства – до стійкості в час війни і громадянської відповідальності.

«Львів має що показати країні. У нас сформована культура партнерства, довіри й сучасного управління освітою. У місті діють унікальні для України освітні програми, а багато звичних сьогодні практик – наприклад, центри національно-патріотичного виховання – зароджувалися саме тут і поширилися на інші громади. Ми хочемо ділитися цим досвідом із тими, хто сьогодні будує власні освітні стратегії. Програма буде насиченою, глибокою й максимально корисною», – зазначив директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.

Упродовж пʼяти днів учасники зможуть:

ознайомитись з роботою львівських шкіл, дитсадків, профтехів та закладів позашкільної і неформальної освіти;

познайомитися з місцевими освітніми лідерами, унікальними практиками й міськими програмами для освітян;

взяти участь у лекціях, панельних дискусіях, майстерках та освітніх візитах;

розробити власний освітній проєкт для своєї громади.

Освітню резиденцію організовує міський департамент освіти та культури спільно з UNBROKEN University. Участь безкоштовна, за результатами конкурсного відбору. Відбір на програму відбуватиметься у два етапи: потрібно до 15 листопада заповнити коротку реєстраційну форму, пройти співбесіду у форматі відеодзвінка. Участь зможуть взяти лише 15 учасників, які прагнуть трансформувати свої громади через змістовну, сучасну, ціннісну освіту.

З програмою резиденції можна ознайомитися тут.