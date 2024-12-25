Різдвяний обід в Українському католицькому університеті 24 грудня

У Львові 24 та 25 грудня у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці Згромадження Салезіян та Українському католицькому університеті організували святкові обіди для понад 300 безпритульних. Пресслужба Львівської міської ради повідомила, що люди співали колядок та куштували традиційні різдвяні страви.

На різдвяний обід у Церкві Покрови запросили приблизно 150 людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. «Із багатьма з них організатори підтримують зв’язок вже понад 20 років. Приблизно 10 гостей у списку переїхали до Львова через війну», – розповіли у міській раді.

До заходу долучилася дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова, заступник міського голови Андрій Москаленко та заступниця мера з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

У Львові щороку організовують різдвяні обіди для безпритульних та малозабезпечених. Фото Романа Балука, ЛМР

Традиційна «Вифлеємська гостина» для безпритульних відбулася 24 грудня в УКУ. Університет спільно з Центром соціальних послуг «Джерело» запросили приблизно 180 гостей.

«Це не одноразова акція, адже у таких зустрічах беруть участь люди, яких спільноти підтримують протягом усього року. Спільно колядували, куштували традиційні різдвяні страви та ділилися радістю і теплом. Різдво – це час турботи, любові та єдності. Дякуємо всім, хто допомагає творити дива!», – написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Додамо, що обіди відбуваються за ініціативи спільноти святого Егідія, яка організовує частування для безпритульних з 2006 року. В Україні з 1991 року діють три осередки спільноти – у Києві, Львові та Івано-Франківську. З початку повномасштабного вторгнення організація надала допомогу 450 тисячам переселенців і жителів прифронтових міст.