У Львові дозволили виготовлення проектної документації на будівництво житла для атовців

У Львові на територію, де ветерани війни планують зводити багатоповерхівки, можна виготовляти проекти землеустрою. У четвер, 19 вересня, під час сесії Львівської міської ради обранці підтримали ухвалу «Про надання дозволу ОК "Житлово-будівельний кооператив "Преміум Голоско" та ОК "Житлово-будівельний кооператив "Під Голоском" на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. Під Голоском».

«Кілька років тому місто зарезервувало кілька шматків землі для учасників АТО. Після того, як бійці об'єднались у житлово-будівельні кооперативи, ми проголосували за надання частини цих ділянок військовим для будівництва там житла (1,7 га і 0,7 га – район вул. Під Голоском). Наразі це перший крок. Опісля проектні роботи подадуть в міську раду для кінцевого затвердження», – пояснив ZAXID.NET Новинам керівник управління земельних ресурсів ЛМР Сергій Коровайник.

Також чиновник додав, що на виготовлення проектів землеустрою учасникам АТО й організації, яка буде їх виконувати, знадобиться 1,5-2 місяці.

Нагадаємо, мова йде про два кооперативи. Один із них рішенням виконавчого комітету створили минулої середи, інший же сформований учасниками АТО. Складаються вони відповідно з 7 та 55 осіб.

До слова, минулого року вперше в Україні Львів збудував багатоповерхівку для бійців АТО/ООС на вул. Під Голоском. Двокімнатні квартири у цьому будинку отримали бійці з числа дітей-сиріт або позбавлених батьківської опіки, сім’ї загиблих на Донбасі військових та військові, які отримали інвалідність внаслідок травм, яких вони зазнали у зоні АТО. Загалом це 52 квартири. Також, як повідомляв ZAXID.NET у липні цього року, у Львові запланували збудувати ще один будинок для учасників АТО. Під це будівництво Андрій Садовий доручив виділити та відвести ділянку.