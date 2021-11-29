У Львові другу добу шукають 14-річну дівчину. Дев’ятикласниця Єва-Вікторія Малецька зникла ввечері 27 листопада. Вона гуляла в центрі Львова, та близько 21 години пішла у невідомому напрямку. З того моменту батьки не знають про її місце перебування.

Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація «Sarva» подала її фото і ознаки: «Була одягнена в сіро-сріблясту куртку, як на фото, зелений светр, світло-сірі штани, біле високе взуття».

Єва-Вікторія Малецька зникла у центрі Львова і у понеділок її знову бачили на проспекті Свободи

Дівчина проживає у с. Скнилів. Ввечері 27 листопада вона пішла від Львівської опери. Мама дівчинки Жанна Малецька повідомила ZAXID.NET, що пошуки наразі не дали жодних результатів. Батьки звернулися у поліцію в неділю пообіді.

«У суботу ми були на виставі в оперному театрі, де виступала молодша дочка. Єва попросилася погуляти неподалік, але не повернулася у домовлений час. Я її відстежила за маячком в телефоні, вона була біля фонтана, проте повертатися не захотіла. Я в неї забрала телефон, але вона запротестувала і вибігла з оперного», – розповіла ZAXID.NET мама підлітка.

За словами Жанни Малецької, охорона театру надала відеозаписи. Також поліція отримала відеозаписи з камер спостереження Центру безпеки міста.

Також мама дівчинки зазначила, що знайомі бачили її дочку сьогодні вдень у центрі Львова, але Єва не обізвалася на клич і втекла.

Мама Єви припускає, що це може бути підлітковий протест, проте раніше вона могла піти гуляти, але завжди потім поверталася додому ночувати. А це вже минає друга доба. Грошей і телефону у дівчини з собою нема.

Поліція отримала записи з камер спостереження і опрацьовує їх.