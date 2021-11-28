Зникла 10-річна Христина Буркутбаєва

У суботу ввечері, 27 листопада, у Львові зникла 10-річна дитина. Христина Буркутбаєва вийшла з дому легко одягнена і не повернулася на ніч. Про зникнення дитини батьки повідомили поліцію наступного дня. За кілька годин пошуків поліцейські дитину знайшли. Виявилося, вона втекла з дому та ночувала у сусідів, розповіли ZAXID.NET джерела у поліції.

У суботу, близько 18:00 Христина Буркутбаєва вийшла з дому на вул. Війтовича. Дитина не повернулася додому на ніч, зв'язок з нею був відсутній. З джерел у поліції, ZAXID.NET стало відомо, що батьки повідомили про зникнення доньки лише вранці у неділю, 28 листопада.

За кілька годин після оголошення Христини в розшук, поліцейські її знайшли. Виявилося, що дівчинка ночувала у сусідній квартирі в тому ж будинку.

ZAXID.NET дізнався, що сім'я дівчинки не є благополучною, але це вперше дитина втекла з дому.

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