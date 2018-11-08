У Львові два дні проводитимуть майстер-клас дитячі хірурги зі світовим ім’ям

Професор Даріуш Патковський оперує спільно з львівськими дитячими хірургами

У Львові 16-17 листопада відбудеться зустріч дитячих хірургів України з відомими дитячими хірургами зі світовим ім’ям з Польщі та США, які поділяться досвідом хірургічного лікування різних патологій у дітей. Тема зустрічі «Малоінвазивна хірургія дітей та новонароджених».

Майстер-клас для українських колег проводитимуть світова легенда дитячої хірургії з Чикаго Том Лоб, завідувач клініки та кафедри дитячої хірургії Вроцлавського медичного університету Даріуш Патковський і завідувач кафедри та клініки дитячої хірургії Сілезького університету Забже-Катовіце Войцех Корлацький.

Професора Даріуша Патковського у Львові добре знають. Він вже приїжджав до Львова і спільно з львівськими хірургами оперував дітей зі складними патологіями. Скажімо, у лютому цього року він вперше в Україні разом з дитячи хіругами львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ малоінвазивним способом заново сформував 1,5-місячній дитині шлунок. Досі у нас таких операцій не робили.

Доктори Том Лоб і Войцех Корлацький до Львова приїдуть вперше і у них є чимало новацій у лікуванні різних патологій у дітей, якими вони радо поділяться з українськими колегами.

Під час майстер-класу відомі хірурги прочитають лекції, проведуть навчання на тренажерах і спільно з львівськими хірургами в львівському ОХМАТДИТі прооперують малоінвазивним способом дітей з хірургічною, торакальною і урологічними патологіями.Операції будуть транслюватися на великий екран, тож українські колеги зможуть спостерігати за їхнім ходом.

«Плануємо, що у майстер-класі закордонних колег візьмуть участь до 130 дитячих хірургів з різних міст України. Станом на 8 листопада вже заявили про участь 74 дитячі хірурги з Одеси, Києва, Луцька, Ужгорода та інших міст. Звісно, що будуть і колеги зі Львова. Такі зустрічі дозволяють поглибити знання, перейняти передовий досвід, що своєю чергою допоможе маленьким пацієнтам позбутися різних патологій малоінвазивним способом», - каже завідувач центру малоінвазивної хірургії львівського ОХМАТДИТу Андрій Дворакевич.

Деталі, як записатися на майстер-клас до відомих дитячих хірургів, можна дізнатися тут.