На щастя, дитина впала на газон і не отримала важких травм

У неділю, 29 листопада, до львівської міської дитячої лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, привезли дворічну дівчинку, що випала з вікна четвертого поверху багатоповерхівки у Львові. Лікарі діагностували у неї перелом ключиці, лопатки, щелепи, ушкодження язика, повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря лікарні Федір Осим.

За словами лікаря, хтось з дорослих забув зачинити вікно, дівчинка вилізла на підвіконня і полетіла вниз з четвертого поверху. На щастя, вона впала на газон, тому не отримала важких трав.

«У дворічної пацієнтки діагностували перелом ключиці, лопатки, щелепи і рану на язику. Рану зашили. Переломи були без зміщень. На щастя, дитина впала на газон, а не на асфальт чи бетон, тож обійшлося без важких травм», – каже Федір Осим.

Цього року до міської дитячої лікарня доволі часто привозили маленьких дітей, які випадали з незачинених вікон, балконів. Тож лікарі радять не залишати маленьких дітей без нагляду дорослих і пильно стежити, аби вікна чи балконні двері були зачинені.

Аби уникнути трагедій, медики радять нічого не показувати дітям з вікна: ні пташок, ні квітів і у жодному випадку не ставити чи садити їх на підвіконня. І при дітях бажано не відкривати вікон, бо вони запам’ятовують дії дорослих і залишившись самі, можуть їх повторити. Підвіконня також не може бути місцем для сніданку чи обіду дитини.

Біля вікна не повинно бути жодних меблів, на які дитина може забратися і добратися до підвіконника.