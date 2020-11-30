В останні місяці дитячі хірурги ОХМАТДИТу доволі часто оперують дітей, дістаючи сторонні предмети з бронхі в і шлунка маленьких дітей

Уночі 29 листопада черговий лікар медицини катастроф терміново зателефонував дитячому торакальному хірургу львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ Олександру Колодію і повідомив, що потрібна термінова операція. Дівчинка з Борислава, якій не має й трьох років, вдихнула пласмасову заглушку до холодильника. Її везуть в ОХМАТДИТ.

Невдовзі мала пацієнтка вже була в операційній. Її оперували під загальним знечуленням.

Як повідомив ZAXID.NET торакальний хірург Олександр Колодій, операція була складна. Пластмасова заглушка була прозора, її на рентгені не видно. Але хірурги при прослуховуванні дитини з правого боку чули свист.

Ось така пластасова заглушка перекрила дівчинці кисень до правої легені

За словами лікаря, мала вдихнула заглушку о 8-й годині ранку. Батьки помітили, що заглушки нема, а здорова дитина раптово почала кашляти. Вони запідозрили, що донька щось вдихнула і повезли її до місцевої лікарні. Але там не могли витягнули стороннє тіло, бо в лікарні нема дитячого анестезіолога. Із Борислава дівчинку відправили до Дрогобича, там також не змогли допомогти маленькій. Тоді дитину повезли до Львова.

«Пластмасова заглушка заблокувала вхід у праву легеню, вона застряла на межі правого головного бронха. Кисень до правої легені не доходив. Нам знадобилася майже година, щоб ту заглушку дістати. Вона слизька, зривалася, застрявала в трахеї. Нам доводилося дитину переінтубовувати», – розповів ZAXID.NET Олександр Колодій.

На щастя, операція закінчилася успішно, заглушку до холодильника хірурги витягнули. Маленька пацієнтка вже поїхала додому.

В останні місяці дитячі хірурги ОХМАТДИТу доволі часто оперували дітей, які проковтнули чи вдихнули малі предмети: магнітні кульки від конструкторів, канцелярські цвяхи, інші дрібні предмети. Вони просять батьків не залишати маленьких дітей без нагляду дорослих, не дозволяти їм бавитися іграшками, де є малі предмети тощо. Бо діставання дрібних предметів є не лише травматичне, стресове для дитини, а й небезпечне для її здоров’я і навіть життя.