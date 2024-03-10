У Львові двоє кур'єрів Glovo побилися з водієм тролейбуса
У неділю, 10 березня, у Львові побилися водій тролейбуса та двоє скутеристів зі служби доставки Glovo. Крім цього, кур’єри пошкодили тролейбус.
Інцидент трапився поблизу зупинки Будинок Меблів на вул. Любінській, коли тролейбус маршруту №30 зупинився на світлофорі. У прес-службі поліції Львівської області розповіли ZAXID.NET, що після бійки водія тролейбуса госпіталізували.
«Зараз водія оглядають медики восьмої лікарні. Він написав заяву до поліції про пошкодження майна», – зазначила речниця патрульної поліції Катерина Рибій.
Наразі невідомо, чому між учасниками дорожнього руху виник конфлікт. Згодом у поліції обіцяють оприлюднити більше деталей.