Залізничний районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві Євгена Харламова, який побив водія львівського тролейбуса та пошкодив громадський транспорт. Суд призначив чоловіку 51 грн штрафу.

Випадок трапився 10 березня 2024 року на вул. Любінській біля «Будинку меблів». Як повідомляв ZAXID.NET, двоє кур’єрів служби доставки Glovo, які їхали на скутерах, побили водія тролейбуса №30 та пошкодили сам тролейбус. Чоловіки побили водія тролейбуса, коли він зупинився на світлофорі. Причини конфлікту невідомі. У поліції повідомляли, що постраждалого доставили у лікарню, але не вказували, які саме травми він отримав.

У судовому реєстрі у квітні оприлюднили постанову щодо одного із нападників – Євгена Харламова. У матеріалах справи вказано, що він побив водія тролейбуса, а також пошкодив лобове скло тролейбуса та склоочисники. Щодо чоловіка склали адмінматеріали за фактом вчинення дрібного хуліганства. На засідання суду він не прийшов, але у матеріалах справи є його заява про визнання вини. У постанові суду вказано, що чоловік офіційно ніде не працює.

Справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка дослідила усі докази та визнала Євгена Харламова винним у дрібному хуліганстві, призначивши 51 грн штрафу, він також має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити у апеляційному суді.