У Львові гастролює гуцульський народний оркестр «Аркан»

Почути Гуцульщину, не виїжджаючи зі Львова. У Львівській національній філармонії дав концерт народний гуцульський оркестр «Аркан», а заразом запросив на свій наступний виступ у межах фестивалю «Віртуози».

Оркестр «Аркан» – із міста Надвірна на Прикарпатті, кожен із його виконавців – професійний музикант. Колектив 40 років тому заснував скрипаль і композитор Сергій Орел. Він походив із роду сільських весільних музикантів. Усе своє життя пов'язав із фольклором, але писав авторські твори за мотивами народних. Створював цілі симфонії на основі гуцульського мелосу.

«За 40 років він залишив 3 тисячі різних творів: і авторських, і народних, і національних, і зарубіжних, бо колектив об'їхав дуже багато країн. Звідусіль він брав частиночку національної музики того народу», – розповіла співзасновниця оркестру Любов Орел.

Але найбільше у спадщині Сергія Орла – саме гуцульські твори. Їх виконують не тільки у концертах на сценах, а й на автентичних весіллях у гірських регіонах. У горян весільний обряд – ціле дійство, де від музикантів багато залежить. Саме Сергій Орел підняв гуцульську народну музику до професійного рівня.

«Музиканти, які грають в цьому оркестрі, пройшли ту школу Сергія Орла, а вона не лише концентрувалася на академічній музиці, а також і на народній музиці. Тобто вони і весільні професіонали, і академічні професіонали», – пояснює скрипаль оркестру «Віртуози Львова» Ярема Павлів.

Ярема Павлів нині скрипаль львівського оркестру і аспірант на кафедрі музичної фольклористики. Але його називають учнем та спадкоємцем Сергія Орла. Саме від нього Ярема перейняв народну манеру гри.

У Львові оркестр «Аркан» дав концерт і презентував збірку творів Сергія Орла. А також запросив на наступну акцію. У п'ятницю, 17 травня, у філармонії, у межах фестивалю «Віртуози» відбудеться концерт «Феєрична Гуцулія», куди приїде той же ж «Аркан», музиканти з Космача, а також львівський ансамбль «Високий Замок».

«Ми маємо чудову нагоду почути власне ті найкращі зразки автентичної гуцульської музики, бо приїжджає гуцульська капела з Космача. Це є серце Гуцульщини, тобто чистішої води вже не буває. Крім того, будуть чудові музиканти, які будуть грати і на трембітах, і на дримбах, буде багато етномузики», – запросив художній керівник ансамблю «Високий Замок» Андрій Яцків.