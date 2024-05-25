Від вогню постраждало кілька павільйонів

У суботу, 25 травня, близько 11:20 львівські рятувальники отримали повідомлення про пожежу в торговому павільйоні на гуртовому ринку «Шувар». Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

За інформаціє. рятувальників, пожежа сталась на просп. Святого Івана Павла II, 4б, в одному з торгових павільйонів ринку «Шувар». На оприлюднених рятувальниками фото видно, що від вогню постраждало чотири торгових павільйони. Загальна площа загорання становить 400 м2. О 13:00 пожежу вдалось погасити.

Пожежа на ринку у Львові (фото ГУ ДСНС у Львівській області)