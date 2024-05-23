Пожежа знищила близько гектара насаджень молодих сосен

Волонтери висадять новий ліс замість того, який згорів у Золочівському районі через падіння ворожого російського ударного дрона іранського виробництва Shahed. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У ніч на 20 травня під час російського обстрілу Львівської області уламки ударного безпілотника впали на території лісництва у Золочівському районі. Пожежа, спричинена падінням дрона, знищила близько гектара насаджень молодих сосен.

«ГО “Добро.Дій” зголосилася висадити новий ліс на місці згорілого. Щиро дякую Ігорю Дулину. Висадка відбудеться восени. Хто готовий підтримати ініціативу, пишіть ГО “Добро.Дій” у Facebook», – повідомив Максим Козицький.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня Росія атакувала Львівщину трьома безпілотниками Shahed. Усі їх знищили сили ППО.