Наразі висадили першу партію саджанців – майже 20 тисяч штук

У п’ятницю, 19 квітня, у Дрогобицькій громаді висадили першу партію саджанців енергетичної верби та тополі. Ці культури використовуватимуть як біопаливо для котелень. Про це повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Наразі висадили першу партію саджанців – майже 20 тисяч штук. Верба та тополя ростиме на землях комунального підприємства Дрогобицької міської ради «Тарком» у селі Лішня. Площа посадки – 1,5 гектара.

Енергетична верба є невибагливим видом деревини, який легко розмножується та не потребує особливого догляду. Тож для її вирощування підходять земельні ділянки, які є непридатними для висадки сільськогосподарських культур. Термін вирощування таких дерев – три роки. Разом з вербою посадили енергетичну тополю, щоб проаналізувати, яка культура є більш придатною для вирощування на біопаливо.

Надалі кількість саджанців планують збільшувати, щоб у подальшому досягти максимальної енергетичної незалежності в громаді.

«Вирощування такого виду деревини принесе низку переваг громаді. Зокрема допоможе привести до ладу земельні площі, які є непридатними до вирощування агрокультур, зменшити надлишкове обводнення земель сільськогосподарського призначення та підвищити насиченість повітря киснем. А перехід на відновлювальне біопаливо дозволить скоротити споживання природного газу у Дрогобицькій громаді. Налагодження власного виробництва тріски з енергетичних культур дозволить в подальшому зменшити тариф на теплопостачання для абонентів КП “Дрогобичтеплоенерго”», – зазначили в Дрогобицькій міській раді.

Зазначимо, рішення про вирощування енергетичної верби в громаді було задеклароване підписаним раніше меморандумом про співпрацю між КП «Дрогобичтеплоенерго» та фермерським господарством «Тарком».