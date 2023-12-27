Сергій Звілінський збирає та вивозить із прифронтових районів Запоріжжя культурну спадщину

У 2024 році у Львові організують виставку артефактів із музеїв та архівів Гуляйполя, що на Запоріжжі, яке розташоване на лінії фронту та щодня потерпає від російських обстрілів. Про точну дату і місце проведення з міркувань безпеки організатори повідомлять пізніше.

Виставку організовують у співпраці громадські організації «Після тиші» та «Гуляйпільські старожитності», що займається порятунком історичної спадщини у Гуляйполі та містах і селах прифронтового регіону. На виставці покажуть фотографії, листи та інші документи, артефакти з невеликих музейних колекцій та сімейних архівів, через які можна буде дізнатися персональні досвіди населення Гуляйпільщини впродовж ХХ століття, про втрати та спроби порятунку історичної спадщини регіону під час повномасштабної війни.

«ГО "Після тиші" працює над створенням публічноісторичного простору у Львові, відкриття якого заплановане на весну 2024 року. Серед проектів, які будуть реалізувати на його базі, – спільна виставка та супровідна програма до неї у співпраці з ініціативою "Гуляйпільські старожитності"», – розповіла культурна менеджерка ГО «Після тиші» Анна Яценко.

Участь у створені виставки візьмуть історик і співзасновник ГО «Після тиші» Андрій Усач та голова ГО «Гуляйпільські старожитності» історик Сергій Звілінський, який збирає та вивозить із прифронтових районів Запоріжжя культурну спадщину. Йдеться про районні краєзнавчі та шкільні музеї, приватні колекції тощо.

За словами Сергія Звілінського, до початку повномасштабного вторгнення організація «Гуляйпільські старожитності» планувала відкрити в Гуляйполі власний музей, в якому були б зібрані цінні експонати родинних колекцій, історичні предмети, які мешканці самі передавали в музей, через які прочитувалась історія ХХ століття.

«З початком повномасштабного вторгнення ми спочатку евакуювали в Запоріжжя свої надбання, зібрані в межах експедицій громадської організації. Але одна справа вивозити відскановані родинні архіви, домашні бібліотеки, а інша – це вивозити меблі і величезні колекції речей побуту, наприклад скрині, які люди залишали в своїх помешканнях, тікаючи від війни», – розповів ZAXID.NET Сергій Звілінський.

Волонтери-історики оглядають зруйновані будівлі музеїв та шкіл, намагаючись віднайти вцілілі речі, що мають або можуть мати історичну, етнографічну та культурну цінність. За словами Сергія Звілінського, через постійні обстріли Гуляйполя частину музейних предметів на збереження евакуювали в Запоріжжя, частину – в інші області. Всі ці експонати музейники облікують, сканують та досліджують, аби після закінчення війни їх можна було повернути назад.

Пошкодженні об’єкти культурної спадщини в Гуляйполі, які рятують волонтери

Виставка у Львові запланована на 2024 рік. Про точну дату та місце проведення з міркувань безпеки організатори повідомлять пізніше.

Якщо ваші сімейні історії пов'язані з Гуляйполем або іншими населеними пунктами регіону, якщо ви зберігаєте фотографії чи документи про події там, зв'яжіться з командою «Після тиші» у соцмережах або за електронною поштою: aftersilencengo@gmail.com.

Вам допоможуть оцифрувати сімейні архіви, аби зберегти їх і долучити до майбутнього виставкового проекту.