У вівторок, 3 серпня, на вул. Бойчука у Львові трапилась аварія, унаслідок якої постраждав 81-річний пішохід. Як повідомила Нацполіція Львівщини, чоловіка госпіталізували.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Land Cruiser 200, 49-річний мешканець Львова, здійснив наїзд на пішохода, 81-річного львів’янина. Внаслідок ДТП на вул. Бойчука чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.