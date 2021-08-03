Залізничний районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР 68-річного львів’янина, якого збив автомобіль на Левандівці. За ДТП чоловіка оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, наприкінці червня 2021 року пенсіонер переходив вул. Левандівській неподалік будинку №5 поза межами пішохідного переходу. У цей час чоловіка збив автомобіль Skoda Octavia.

На пішохода склали протокол про порушення ПДР, що призвело до ДТП. У суді 68-річний львів’янин повністю визнав свою провину. У постанові суду вказано, що після ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження, інформації про те, чи отримав травми пішохід, у постанові немає.

Розглянувши матеріали справи, зокрема протокол та схему ДТП, суддя Наталія Палюх визнала пішохода винним у порушенні ПДР та оштрафувала на 850 грн.