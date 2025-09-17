У Львові на базі ліцею «Просвіта» створили спеціалізовані спортивні класи. Наразі там навчається 100 дітей, які професійно займаються спортом. І не лише зі Львова, а з інших міст України. Особливість спортивних класів в тому, що діти можуть повноцінно навчатить і займатись спортом. Адже програма спеціально підлаштована. У планах – перетворити ліцей «Просвіта» на повноцінну спортивну школу.

Серед учениць – десятикласниця Вікторія Боровікова, вона з дитинства займається гімнастикою. До спортивного класу перейшла із львівського ліцею №45.



«Про цю школу я дізналася від тренера. Багато вчителів не розуміють, що змагання, що треба готуватися, чому я пропускаю, чому щось не вивчила… А в мене тренування до 20:00, а тут є шанс і тренуватися, і навчатися. Це дуже добре і дуже зручно», – зазначила Вікторія Боровікова.



Одинадцятикласниця Надія Бродецька – теж учениця ліцею «Просвіта». Вона з Житомира, тож не лише навчається у спортивному класі, а й проживає тут. Каже – це для неї дуже зручно.

«Я тут і навчаюся, і тренуюся, і харчуюся, за мене відповідають також. Я займаюся баскетболом сім років. Тут мені подобається тим, що є навчання і тренування. Кожного дня в нас по два тренування, може бути по одному. Вранці тренування, тоді навчання, тоді ввечері знову тренування», – сказала Надія Бродецька.



Зараз у ліцеї «Просвіта»навчається близько 300 дітей. З них 100 – саме спортовці. Вони вчаться в окремих класах, яких є сім: від п'ятого до одинадцятого включно. Також мають безкоштовне харчування. Це перший навчальний заклад в Україні, де створюють умови, щоб діти могли тренуватися і отримувати якісну освіту.

«Ми забрали варіативну частину (фізкультуру, трудове, мистецтво) на індивідуальне вивчення і довантажили основні предмети. Варіативну частину діти самостійно вивчають, потім в кінці року ми приймаємо іспити і оцінюємо. В нас вийшло так, що діти розпочинають навчання в 10:00-11:00 і закінчують об 13:30. В нас концепція – розумний спортсмен. Ми хочемо не просто спортсменів, ми хочемо розумних спортсменів», – наголосив директор ліцею «Просвіта» Назар Павлів.



Зараз тривають активні ремонти у класах та в кімнатах для проживання спортовців-школярів з інших регіонів країни. Наразі тут навчаються 10 дітей із Києва, Дніпра та Житомира.

«Цілий поверх ми виділили повністю під проживання, де потенційно в перспективі може проживати до 60 спортовців. Наразі ми робимо ремонт в чотирьох кімнатах і в кожній кімнаті може проживати до чотирьох осіб», – розповів керівник проєкту «Спортивні класи у Львові» Ярослав Горуна.



Найближчим часом тут мають оновити вхідний хол – за кошти приватної компанії, а також і територію біля ліцею.

«Є приватні інвестори, які приїжджали дивитися на цю школу. Їх зацікавила внутрішня територія. Вони планують будувати тут цілий футбольний майданчик – з трибунами, душовими і роздягалками для спортівців», – додав Ярослав Горуна.



Створення мультиспортивних класів відбувається у межах всеукраїнського проєкту «Шлях чемпіонів» від Міністерства молоді та спорту. Фінансово до реалізації проєкту долучаються Офіс спорту та Департамент культури і освіти – за підтримки депутатського корпусу Львівської міськради. Також беруть участь федерації різних видів спорту, інвестори і тренери. Мета – за один-два роки перетворити ліцей «Просвіта» на повноцінну спортивну школу.