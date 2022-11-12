Судячи з фото, аварія трапилася поблизу пішохідного переходу

У Львові 11 листопада водій мікроавтобуса травмував дитину. Внаслідок ДТП 9-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження, його доставили до медичного закладу.

Як повідомила прес-служба поліції, аварія трапилася приблизно о 17:30 на вулиці Гніздовського, судячи з опублікованого фото – неподалік пішохідного переходу.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Renault Master», 39-річний житель Перемишлян, здійснив наїзд на пішохода, дев’ятирічного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.