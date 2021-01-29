Богдана А. затримали 16 жовтня на Сихові

Сихівський районний суд ув’язнив на 5 років 35-річного Богдана А., який вдарив ножем у груди пасажира трамваю на зупинці на Сихові. Постраждалий отримав тяжке ушкодження і нападник має відшкодувати йому 100 тис. грн моральної компенсації.

Гучний інцидент трапився 13 жовтня 2019 року на Сихові у трамваї №8. Як встановило слідство, 35-річний Богдан А.перебуваючи на трамвайній зупинці «Шувар» на Сихові, вдарив 46-річного пасажира трамваю №8 складним ножем у груди. Постраждалого чоловіка госпіталізували у важкому стані та прооперували. Після інциденту він звернувся до суду з позовом про стягнення з нападника компенсації.

Версії учасників цього інциденту різні. Богдан А. у суді визнав свою провину і розповів, що він їхав у трамваї разом із потерпілим чоловіком та його знайомими, які поводились «неадекватно». Він зробив їм зауваження, після чого товариш потерпілого його вдарив. Після цього, розповів Богдан А., він вийшов з трамвая, але одразу повернувся до дверей і між ним та потерпілим почалась шарпанина. Богдан А.утримував руками двері трамваю, витягнув складний ніж з кишені куртки і один раз вдарив Андрія Г. в груди. Після цього він викинув ніж у траву. За три дні після скоєного його затримала поліція.

А от потерпілий 46-річний пасажир трамвая Андрій Г. розповів у суді дещо іншу версію подій. За його словами, 13 жовтня він святкував день народження. Він разом зі своїм товаришем сів у трамвай на Сихові. Коли трамвай почав їхати, вони з товаришем побачили, як Богдан А.намагається залізти у сумку пасажирці. За словами потерпілого, вони з товаришем зробили зауваження Богдану А.і після того між ними виникла шарпанина, яка завершилась ударом ножем. Чоловік вийшов з трамвая на наступній зупинці, і разом з товаришем звернувся у лікарню. В медзакладі його прооперували, загалом у лікарні він провів 10 днів. Андрій Г. також зізнався, що у день події був нетверезим.

Товариш Андрія Г. у суді підтвердив його версію, уточнивши, що після шарпанини у трамваї Богдан А. вийшов через середні двері, а потім повернувся і вдарив ножем його друга.

Богдана А. кілька днів розшукувала поліція, поки один зі свідків бійки, колишній боєць полку «Азов» Ігор Галушка, не зустрів нападника на вулиці. Разом зі своїми друзями він затримав Богдана А. увечері 16 жовтня та передав його поліції. За його словами, усі учасники бійки в трамваї були нетверезими. Версію щодо намагання Богдана А.обікрасти жінку він не підтвердив.

Суддя Сихівського райсуду Софія Чорна, яка розглядала цю справу, визнала Богдана А.винним в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження і засудила його до 5 років тюрми. Окрім того, Богдан А. має сплатити Андрію Г. 100 тис. грн моральної шкоди та 2900 грн матеріальної компенсації.

Богдан А.має 30 днів, щоб оскаржити цей вирок в апеляційному суді.