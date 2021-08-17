У Львові відбулись земелньі торги, де вдалось залучити понад 87 млн грн

У вівторок, 17 серпня, у Львівській міській раді відбувся земельний аукціон одразу на п’ять ділянок в місті. Землю загальною площею 3,6 га вдалося продати, при цьому у бюджет надійде за 87,2 млн грн.

Загалом під час аукціону продали 5 ділянок:

вул. Пилипа Орлика (1,2 га). Під час торгів вартість ділянки збільшилась із 28,4 млн грн до 31,3. Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Переможцем аукціону стала будівельна компанія «Лев Девелопмент»;

вул. Пилипа Орлика (0,35 га). Вартість ділянки збільшилась із 9 млн грн до 14,5 млн грн. Цільове призначення ділянки - для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Переможець аукціону не надав згоду на розголошення інформації про нього;

територія Збоїща на вул. Пилипа Орлика (1 га). У ході торгів вартість ділянки збільшилась із 23 млн грн до 25,3 млн грн. Цільове призначення ділянки - для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Переможцем стала компанія «Спарроу індастріз». Ця компанія будуватиме індустріальний парк у промзоні «Сигнівка»;

вул. Джона Ленона, 39 (0,3 га). Вартість ділянки зросла із 3,3 млн грн до 5, 3 млн грн. Цільове призначення ділянки - для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. У аукціоні перемогла будівельна компанія «Континет Лайф»;

Міська рада продала чотири ділянки на північній околиці міста

вул. Трускавецькій – вул. Академіка Підстригача (0,9 га). Під час торгів вартість ділянки зросла із 9,8 млн грн до 10,8 млн грн. Цільове призначення ділянки - будівництво гуртівні. Переможець аукціону вирішив зберегти анонімність.

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Загальна сума від продажу земельних ділянок становить 87,2 млн грн.

«Кошти мають надійти до кінця тижня до міської казни. Це найбільша сума, яка залучена цьогоріч від земельних торгів. Конкуренція була по всіх земельних ділянках», – начальник відділу ринку землі ЛМР Олег Ковалишин.