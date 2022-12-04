Ділянка на вул. Хуторівка, яку місто планує реалізувати з аукціону

Впродовж грудня у Львівській громаді на земельних торгах у формі аукціонів продаватимуть та здаватимуть в оренду чотири ділянки, повідомила прес-служба ЛМР у неділю, 4 грудня.

На аукціонах продаватимуть та задаватимуть в оренду землю як і промислового призначення, так і під будівництво житлових будинків.

Ділянки, які виставлять на аукціони:

Земельна ділянка площею 5,0987 га у промисловій зоні «Сигнівка». Ділянка забезпечена усіма інженерними комунікаціями. Призначення – промисловість. Детальніше тут

Ділянка площею 0,0866 га на вулиці Нагірна. Призначення ділянки – будівництво і обслуговування житлового будинку. Детальніше тут.

Продаж права оренди земельної ділянки площею 1,0130 га за адресою: вул. Хуторівка. Призначення ділянки – промисловість. Деталі за посиланням.

Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1417 га за адресою: 5-й Заозерний провулок. Призначення ділянки – будівництво і обслуговування індивідуального житлового будинку. Детальніше тут.

До слова, цьогоріч Львівська міська рада провела 13 земельних аукціонів, тож від продажу десяти земельних ділянок до бюджету міста надійде майже 152 млн грн. Ще для трьох ділянок продано право оренди терміном на 5 років. Щорічно орендна плата за ці ділянки поповнюватиме бюджет Львова більше ніж на 7 млн гривень.