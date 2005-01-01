У Львові на час ремонту перекрили рух на вул. Ставовій

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 08:521670

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У Львові у суботу, 9 червня, о 9:00 перекриють рух транспорту на вул. Ставовій.

У зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт, вулиця буде перекрита до 21:00 18 червня, повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

Роботи виконуватиме ТзОВ «Джамбо Маркет». Об’їзд вулиці здійснюватиметься відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Схема обїзду вул. Ставової

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 10 червня, та частково у суботу, 9 червня, у зв’язку з проведенням третього Львівського півмарафону, буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту.

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У неділю у Львові зміняться більшість маршрутів громадського транспорту ZAXID.NET
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