У Львові на час ремонту перекрили рух на вул. Ставовій

У Львові у суботу, 9 червня, о 9:00 перекриють рух транспорту на вул. Ставовій.

У зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт, вулиця буде перекрита до 21:00 18 червня, повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

Роботи виконуватиме ТзОВ «Джамбо Маркет». Об’їзд вулиці здійснюватиметься відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Схема об’їзду вул. Ставової

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 10 червня, та частково у суботу, 9 червня, у зв’язку з проведенням третього Львівського півмарафону, буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту.