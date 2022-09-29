Воздвиження Чесного Хреста Господнього – одне з 12 найбільших свят УГКЦ. З цієї нагоди Митрополит і Архиєпископ Львівський Ігор відправив Архиєрейську Літургію в Храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього УГКЦ що у місті Львові на вулиці Науковій, 19.

Закладання наріжного каменю для будівництва храму та перша літургія відбулася 12 грудня 2010 року. Будівництво храму тривало 6 років і завершилося в 2016-му. Станом на сьогодні триває облаштування церковного подвір’я і планується новий громадський простір зі сквером.

Наприкінці Літургії відбулося освячення води

З нагоди свята Архиєпископ вручив подячні грамоти парафіянам, які долучаються до служіння парафії. Серед них – представники компанії «Євротек Девелопмент», яка веде реалізацію нового житлового комплексу «Helga» в цьому районі. Грамоту отримали за проєкт громадського простору біля храму, який передбачає в тому числі новий сквер. Після закінчення будівництва новобудови сквер буде облаштовано забудовником.

«Так як і кожна людина є особливою, так і кожна парафія – особлива своїми небайдужими людьми, котрі люблять свою церкву і це видно з того як церква виглядає. Те, що людина відчуває в серці, вона проявляє назовні. Наскільки парафія активна настільки жива церква. Саме тому найбільшою цінністю, звісно, є люди, які свідчать і допомагають, а Бог це провадить», – цитує адміністратора парафії отця Михайла Сарабахи сайт Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Архиєрейська Літургія / Фото Євротек Девелопмент та Львівської Архиєпархії УГКЦ