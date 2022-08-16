Розпочато продажі квартир в новому ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги
Viking Development здає в експлуатацію другу чергу будівництва в ЖК Viking Park на Зеленій-Пимоненка і розпочинає будівництво мультифункціонального комплексу на вулиці Княгині Ольги
Днями девелопер отримав дозвіл на будівництво перших секцій нового мультифункціонального комплексу Helga на вулиці Княгині Ольги, 120, а відтак можна і придбати квартиру в цьому ЖК.
«Комплекс об’єднує житлові будинки, різноманітну комерцію, розташовану в приміщеннях перших двох поверхів, та підземний паркінг. Акцентом є бізнес-центр, який домінує над навколишньою забудовою та створює справжній бізнес-осередок району», – говорять в компанії.
Яким буде комплекс Helga на вулиці Княгині Ольги, 120
Також у комплексі передбачено сквер, закрите внутрішнє подвір’я, місце для дитячих візків, велопаркінг, зарядна станція для електромобілів і самокатів, дитячі і спортивні майданчики.
Viking Development, яка веде проєкт комплексу Helga, відома ще одним своїм проєктом – Viking Park на перетину Пимоненка та Зеленої, що подібний за функціоналом і підходом. До речі, бізнес-центр класу А було збудовано і здано раніше інших секцій. Під час його презентації стало відомо, що одна з найбільших інвестиційних компаній в Україні Dragon Capital стала його власником.
До речі, днями сертифікат готовності до експлуатації отримує наступна житлова секція Viking Park.
«Сьогоднішня ситуація потребує максимум віддачі і відповідальності. Ми максимально зважено і відповідально підходимо до своєї діяльності, адже від цього залежить економіка і люди. Тому приділили увагу завершенню розпочатих робіт на Пимоненка, а впродовж того періоду і підготувались до початку нового будівництва на вулиці Княгині Ольги», – говорять у компанії.
Комплекс Helga у Львові: візулізація проєкту
Новий комплекс, за словами девелопера, має стати осередком розвитку району. Його будівництво, як і добудова мосту, який поруч, зможе стати ядром якісних змін і оновлення міського простору.
Схема квартири у ЖК Helga
В житлових секціях заплановано квартири різної кімнатності – від 39 до 97 м2 з панорамними вікнами, квартири з терасами і гардеробами.
Більше інформації про ЖК Helga, квартири та умови придбання можна дізнатися на сайті компанії.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.