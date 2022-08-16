Яким буде комплекс Helga

Днями девелопер отримав дозвіл на будівництво перших секцій нового мультифункціонального комплексу Helga на вулиці Княгині Ольги, 120, а відтак можна і придбати квартиру в цьому ЖК.

«Комплекс об’єднує житлові будинки, різноманітну комерцію, розташовану в приміщеннях перших двох поверхів, та підземний паркінг. Акцентом є бізнес-центр, який домінує над навколишньою забудовою та створює справжній бізнес-осередок району», – говорять в компанії.

Яким буде комплекс Helga на вулиці Княгині Ольги, 120

Також у комплексі передбачено сквер, закрите внутрішнє подвір’я, місце для дитячих візків, велопаркінг, зарядна станція для електромобілів і самокатів, дитячі і спортивні майданчики.

Viking Development, яка веде проєкт комплексу Helga, відома ще одним своїм проєктом – Viking Park на перетину Пимоненка та Зеленої, що подібний за функціоналом і підходом. До речі, бізнес-центр класу А було збудовано і здано раніше інших секцій. Під час його презентації стало відомо, що одна з найбільших інвестиційних компаній в Україні Dragon Capital стала його власником.

До речі, днями сертифікат готовності до експлуатації отримує наступна житлова секція Viking Park.

«Сьогоднішня ситуація потребує максимум віддачі і відповідальності. Ми максимально зважено і відповідально підходимо до своєї діяльності, адже від цього залежить економіка і люди. Тому приділили увагу завершенню розпочатих робіт на Пимоненка, а впродовж того періоду і підготувались до початку нового будівництва на вулиці Княгині Ольги», – говорять у компанії.

Комплекс Helga у Львові: візулізація проєкту

Новий комплекс, за словами девелопера, має стати осередком розвитку району. Його будівництво, як і добудова мосту, який поруч, зможе стати ядром якісних змін і оновлення міського простору.

Схема квартири у ЖК Helga

В житлових секціях заплановано квартири різної кімнатності – від 39 до 97 м2 з панорамними вікнами, квартири з терасами і гардеробами.

Більше інформації про ЖК Helga, квартири та умови придбання можна дізнатися на сайті компанії.