У Львові вже вдесяте традиційно відбувся Forum West #Strategic session. На подію запросили лише найкращих експертів у галузі бізнесу із Західної України. Цього разу говорили про економіку країни, а саме як вона розвиватиметься у наступному році.

«Намагаємося відчути, що відбувається в економіці. Які тенденції, які моменти повинен врахували бізнес, будуючи свої плани. Тому що період нелегкий, але наша думка, що бізнес все одно повинен вистояти, стати міцнішим. І враховуючи усі зовнішні фактори, намагатися створювати як додану вартість, так і платити податки і бути конкурентно спроможними», — пояснив організатор Forum West Володимир Глащенков.

Резюмували й розвиток економіки у цьому році. Україна постала перед новими викликами. Експерти кажуть: 2020 став для бізнесу тестом на міцність та гнучкість.

«Стійкими — це означає, щоб максимально розумно використати той ресурс, який є і втримати бізнес. Можливо, менше думати про ефективність, а більше саме акцентувати на стійкості. Друге — це бути гнучкими, шукати нові можливості, нові бізнес-моделі, розвивати нові сервіси. Загалом прогнози на наступний рік є позитивні, це не супер зростання, але є десь прогноз — це 4% росту. Таки найскладніший рік —це був 2020», — розповіла представниця дослідницької компанії CBR Тетяна Ситник.

Банківський сектор в Україні в 2021 році — ще одна важлива тема. Експерти назвали виклики, яких слід чекати у цій галузі. Натомість, кажуть, рік, що минає, був не надто сприятливим для банківської системи.

«Локдаун, зниження ВВП на 4%, навіть більше, важкі перемовини з Міжнародним валютним фондом. Це десь підтискає на курс гривні. І усі ці ризики, на мій особистий погляд, будуть в нашому житті і в 2021 році. Тому, не тільки банкам, а й бізнесу, реальному сектору економіки, треба бути готовими до цього», — сказав директор департаменту корпоративного бізнесу (Банк ПУМБ) Андрій Букін.

Forum West проходив із дотриманням усіх карантинних обмежень. Подію також транслювали й онлайн. А деякі експерти доповідали через zoom-платформу.