У Львові на хабарі $300 затримали поліцейського

Його взяли під домашній арешт

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 15:1413101

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У Львові на хабарі 300 доларів США затримали поліцейського. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під домашнім арештом, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«Прокуратурою області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області затримано працівника патрульної поліції Львівщини на отриманні 300 доларів США неправомірної вигоди від громадянина за не повідомлення правоохоронцем органів Державної фіскальної служби про порушення водієм автомобіля терміну ввезення (в режимі тимчасового ввезення) транспортного засобу на іноземній реєстрації», ‒ йдеться у повідомленні прокуратури.

Однак у прес-службі патрульної поліції Львівської області пояснили ZAXID.NET, що йдеться не про їхнього працівника. Згодом прокуратура уточнила, що йдеться про працівника cектору реагування патрульної поліції районного відділу Нацполіції у Львівській області.

Правоохоронцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Працівнику поліції загрожує покарання у вигляді до 4 років позбавлення волі та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

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