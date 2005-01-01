За спробу дати хабар поліцейському у Золочеві затримали бізнесмена

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 11:083480

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У Золочівському районі затримали бізнесмена за спробу дати 500 доларів США хабара правоохоронцю, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«Слідчими місцевого відділу поліції спільно з працівниками Управління захисту економіки Львівщини затримано місцевого бізнесмена, який передавав 500 доларів США неправомірної вигоди заступнику начальника відділу управління захисту економіки у Львівській області за невтручання правоохоронця у його підприємницьку діяльність, пов’язану з незаконним обміном валют», ‒ йдеться у повідомленні.

Золочівський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

За ч.3 ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) передбачено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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