Прокуратура вимагає відсторонити від посади заступника мера Яворова за підозрою в хабарництві

Заступника міського голови Яворова Андрія Гаращука підозрюють у хабарництві. У четвер, 4 січня, посадовця затримали за підозрою в отриманні хабара. За тисячу доларів США він нібито мав вирішити питання про встановлення у Яворові двох пунктів обміну валюти. Втім і сам посадовець, і міський голова Яворова називають це провокацією з боку силових органів. У вівторок, 9 січня, прокуратура звернулась до суду з клопотанням – відсторонити затриманого від займаної посади.

У п’ятницю, 5 січня, Галицький районний суд обрав для посадовця міру запобіжного заходу – утримування під вартою з можливістю внесення застави.

«Провини не визнаю. Я думаю, що це провокація, або непорозуміння, я не знаю», – сказав заступник міського голови Яворова Андрій Гаращак.

«До правоохоронних органів звернулася фізична особа підприємець. Звернулася з відповідною заявою про те, що в неї вимагають неправомірну вигоду у розмірі 1 тис. доларів США», – додала прокурор Христина Олійник.

Тисячу американських доларів Андрію Гаращаку залишила якась жінка, розповідає захисник підозрюваного. Вона зайшла у його кабінет, поставила конверт на стіл і втекла. Заступник мера вийшов за нею, щоби повернути конверт, але в коридорі на нього вже чатувала поліція. За інформацією захисту, жінка, що заносила гроші, виконує таку роль уже не вперше.

«Така когорта людей вже є, які знаходяться під впливом із боку правоохоронців. Вони заявляють про злочин, дають хабарі і таке інше. І це не одне таке провадження», – розповів адвокат затриманого Олег Кириєвський.

Міський голова Яворова дивується, бо не розуміє, чому жінка-підприємець залишила гроші. Адже дозвіл на встановлення МАФів яворівські депутати погодили ще у листопаді. Тому вчинок жінки вважає провокацією.

«Ці МАФи вона хотіла встановити в місті Яворів. На це отримала в нормальному порядку, як і інші заявники, рішення Яворівської міської ради. Андрій Гаращук є заступником міського голови. Він не є депутатом міської ради і до сесії міської ради ніякого відношення не має», – пояснив міський голова Яворова Павло Бакунець.

У п'ятницю, 5 січня, суд звільнив посадовця з-під варти під заставу в понад 88 тис. грн.

У вівторок, 9 січня, Галицький районний суд мав вирішити, чи відсторонити Андрія Гаращука від посади заступника мера. Однак захист звернувся із проханням про відвід судді. Тож засідання перенесли на середу, 10 січня.