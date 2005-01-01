У Львові на хабарі затримали доцента «Львівської Політехніки»

СуспільствоЮлія Поліковська, 11 січня28240

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У Львові на хабарі затримали доцента «Львівської Політехніки»
фото «Стежками України!»
На хабарі затримали викладача «Львівської Політехніки»

У четвер, 11 січня, слідчі Галицького відділу поліції спільно з представниками Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 затримали під час отримання хабаря у 370 доларів доцента однієї з кафедр національного університету «Львівська Політехніка». Про це повідомило видання «Varta 1», посилаючись на власні джерела.

У прокуратурі Львівської області ZAXID.NET підтвердили факт затримання.

Викладач отримав неправомірну вигоду від студента університету за сприяння у підготовці, написанні та захисті дипломної роботи, успішному стажуванні та складанні екзамену.

За даними «Varta 1», йдеться про одного з доцентів кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту.

Затримання відбулося у робочому кабінеті навчального закладу по вул. С. Бандери, 12 у ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого 5 січня 2018 року за ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання про затримання підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, екс-викладача Дрогобицького педуніверситету оштрафували на 12,7 тис. грн за вимагання хабара.

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