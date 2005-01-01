У Львові на Новий рік прогнозують мокрий сніг та дощ

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 17:591140

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У Львові на Новий рік прогнозують мокрий сніг та дощ
31 грудня дощитиме, але 1 січня опадів не прогнозують

Синоптики попереджують про ускладнення погодних умов найближчими днями. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби 29 грудня, а також вранці 30 грудня на території Львівської області та Львова очікується туман, видимістю 200 – 500 м, та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі сягатиме від 1º морозу до 1° тепла, а вдень становитиме 2 – 4° тепла.

Зранку 31 грудня прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. А вже 1 січня у Львові очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер у цей день буде південний, 9 – 14 м/с. Температура повітря сягатиме вночі від 1º морозу до 4° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

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