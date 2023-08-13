Жінку та дітей госпіталізували до лікарні

У неділю, 13 серпня, у Львові на перехресті вул. Симоненка – вул. В. Великого трапилася ДТП. Легковий автомобіль збив жінку та ще двох дітей. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівщини.

Як розповіли у поліції Львівської області, ДТП трапилася близько 20:00. Водій BMW збив на регульованому пішохідному переході 36-річну жінку, а також двох дітей. Наразі відомо, що 36-річна жінка є матір'ю однієї дитини, дані щодо іншої встановлюються. Як повідомли очевидці, водій із місця ДТП не втік.

Жінку та дітей госпіталізували до лікарні, наразі їхні діагнози встановлюють медики. Від травм постраждалих залежатиме кваліфікація справи. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.