Водій не впорався з керуванням і в’їхав в опору лінії електропередач

У п'ятницю, 11 серпня, у селі Оброшине Львівського району сталася ДТП. Внаслідок автопригоди травмувалися 45-річна жінка та чотирічна дівчинка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2101, 22-річний мешканець села Ставчани, не впорався з керуванням і в’їхав в опору лінії електропередач. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки «Жигулів» – чотирирічна дівчинка та 45-річна жінка. Їх доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін. Поліцейські встановлюють обставини події.