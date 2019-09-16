У Львові на весіллі знову масово отруїлися люди

У львівському ресторані «Сінатра» масово отруїлися гості

У неділю, 15 вересня, до Львівської обласної інфекційної лікарні з симптомами гострого ентероколіту госпіталізували двоє осіб, у понеділок, 16 вересня, ще троє. Усі вони напередодні святкували весілля у ресторані «Сінатра», що на вул. Кульпарківській, 230, повідомила ZAXID.NET головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

«Наразі хворих п’ятеро, але не виключено, що їх може бути більше. Пацієнти поступили з симптомами гострого ентероколіту, скаржилися на підвищення температури, нудоту, пронос, болі в животі. Чим отруїлися люди, наразі невідомо. Дітей серед пацієнтів нема», - каже Наталія Тімко.

Начальник львівського міського управління Держпродспоживслужби Андрій Диба повідомив ZAXID.NET, що зараз у ресторан виїхали фахівці і служби, і львівського обласного лабораторного центру, які і мають з’ясувати причину масового отруєння людей.