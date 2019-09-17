Внаслідок отруєння у львівському ресторані «Сінатра» госпіталізували сімох клієнтів

Поліція відкрила кримінальне провадження

Головні новини Львова 17.09Олександра Баландюх, 17 вересня, 12:47 1084 0
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Станом на ранок 17 вересня кількість людей, що отруїлися 14 вересня під час святкування весілля у львівському ресторані «Сінатра», що знаходиться на виїзді зі Львова з вул. Кульпарківської, зросла до семи осіб. Усі вони перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні. Дітей серед госпіталізованих нема.

Про це ZAXID.NEТ повідомила головна епідеміологиня Львівщини.

Кількість людей, що отруїлися на весіллі, може і надалі зрости, бо на святкуванні було 80 осіб.

Ярослав Ортинський, керівник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області розповів ZAXID.NET, що наразі не вдалося провести у ресторані необхідні обстеження.

«Ресторан «Сінатра» працює тільки у вихідні під замовлення. Учора ми разом з поліцією виїхали на обстеження, але ресторан був закритий. Власник поїхав у Тернопіль, але ми вийшли з ним на зв’язок. Сьогодні о 13:00 він має повернутися. Оскільки ресторан не працює, залишків їжі, звісно, нема. Але будемо з’ясовувати, хто готував страви, де продукти були закуплені, обстежувати персонал тощо», - каже Ярослав Ортинський.

Поліція за фактом отруєння людей відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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У Львові на весіллі знову масово отруїлися люди ZAXID.NET
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