У Львові на вул. Новознесенській автомобіль збив електроопору

На вул. Новознесенській, поблизу №13, автомобіль збив електроопору. Частина мешканців вул. Новознесенської, а саме: № 11, 11а, 13 та 17, залишилися без електропостачання. Також частково знеструмлений базар, який розташований на вул. Б. Хмельницького.

«Через збиту електроопору без світла залишилися мешканці вул. Новознесенської (до №19) та частина продуктового ринку на вул. Б. Хмельницького (район «Рогатки»). Водій покинув місце пригоди, його особу не встановили», – повідомила речниця ПАТ «Львівобленерго» Галина Петрушка.

Енергетики Личаківської ДЕМ здійснюють роботи з відновлення електропостачання.

Фото патрульної поліції Львівщини

Як повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини, повідомлення про ДТП надійшло до поліції близько 3 години ночі. Водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на електроопору і втік із місця події.

Поліція розшукує автомобіль та винуватця ДТП. За попередньою інформацією поліції, це автомобіль BMW синього кольору.