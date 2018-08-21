«Львівелектротранс» вимагатиме від «Львівобленерго» сплатити збитки через аварію на підстанції

12 годин без електропостачання і стільки ж часу без води. Через аварію на високовольтній підстанції при свічках вечеряли мешканці Левандівки та кількох інших львівських вулиць. Також збитків зазнало ЛКП «Львівелектротранс». Тож вимагатиме від «Львівобленерго» відшкодування.

У будинку №21 на вул. Сяйво, як і в десятках інших будинків у Залізничному районі, в понеділок не було світла майже увесь день. Незаплановане вимкнення застало людей зненацька приблизно опівдні.

«Побачила, що немає світла. Ні попрасувати, ні попилососити вдома, ні їсти не зварити. Довелося свічки запалювати ввечері», – каже місцева мешканка Ярина.

У ПАТ «Львівобленерго» мешканцям причини вимкнення не назвали. Проте усі дванадцять години обіцяли пустити електроенергію щонайшвидше: спершу о 16:00, потім о 18:00. Та з'явилося світло лише після півночі.

«Ніхто навіть не зорієнтувався, щоби навіть телефони зарядити. Ми без зв'язку були. Не дай Бог щось станеться – радіотелефони, мобільні – все, ми без зв'язку. Світло включили десь приблизно 00:30. То вже включили світло. Добре, що холодильники не встигли розморозитися», – каже місцевий житель пан Андрій.

У ПАТ «Львівобленерго» кажуть, що аварія сталася через пошкодження на високовольтній підстанції №1. А задимлення і кіптява ускладнили ремонтні роботи.

«За попередніми даними з'ясувалося, що пошкодилося два вимикачі у двох комірках. Видимих причин, чому вони пошкодилися, немає. Але можуть бути, допускають таке...Зараз комісія буде ще працювати, але допускають, що могли потрапити якісь зовнішні, не знаю, можуть бути тварини, коти-щурі. Ми викликали представників заводу, щоби зрозуміти, чому сталася аварія», – пояснила речниця ПАТ «Львівобленерго» Галина Петрушка.

Такий збій завдав чималих збитків «Львівелектротрансу». У Залізничному районі не курсували тролейбуси п'яти маршрутів та трамваї №1, 6 та 9. Вагони не змогли повернутись у депо і до 1:30 залишались просто на дорогах. Час простою – понад п'ятсот годин. Тож тепер ЛКП «Львівелектротранс» хоче стягнути збитки із постачальника електроенергії – ПАТ «Львівобленерго».

«Будемо виставляти претензію, тому що ми понесли достатньо значні фінансові і репутаційні втрати від вчорашнього простою. У нас є платіж за простій трамваїв, відповідно є понадурочні. Ми мусили залучати дуже багато людей», – каже заступник директора з економіки ЛКП «Львівелектротранс» В'ячеслав Кокошко.

Не було в мешканців Левандівки, вул. Городоцької, Виговського, Любінської, Шевченка та прилеглих вулиць і води. Бо без живлення залишилась насосна станція «Янівська». Звідти вода й надходить до 20 тисяч мешканців міста. Тепер обладнання перевіряють.

«Це призводить до великих для нас проблем у технічній експлуатації обладнання. Тому що раптове відключення насосних агрегатів, а потім раптове їхнє ввімкнення, спричиняє гідроудари, в результаті в нас збільшується кількість проривів у мережі. І це реально дуже великі проблеми для підприємства», – пояснила речниця ЛКП «Львівводоканал» Уляна Горбата.

Допоки комунальні підприємства підраховують завдані збитки, на «Львівобленерго» працює комісія, аби не допустити повтору масштабної аварії.

До слова, ЛМР у вівторок, 21 серпня, звернулась із листом у «Львівобленерго» через масштабне вимкнення електропостачання.