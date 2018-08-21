Львівська мерія звернулась в «Львівобленерго» через масштабне вимкнення електропостачання

СуспільствоСофія Лазуркевич, 21 серпня6920

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У понеділок, 20 серпня, частина мешканців Залізничного, Шевченківського та Франківського районів Львова понад півдоби не мали електропостачання. Як йдеться на сайті Львівської міськради, мерія надіслала звернення керівнику ПрАТ «Львівобленерго» щодо недопущення виникнення подібних випадків у майбутньому.

«Непоодинокі випадки відключення цілих житлових районів міста призводять до обґрунтованих багаточисленних скарг та звернень мешканців, росту соціальної напруги та матеріальних збитків, понесених як фізичними, так і юридичними особами», – йдеться у листі Львівської міськради.

У повідомленні Львівської міськради зазначено, що електропостачання у мешканців вказаних районів не було з 12:15 до 02:30.

На сайті «Львівобленерго» вказано, що «причиною аварійного вимкнення стало пошкодження вимикачів двох лінійних комірок напругою 6 кВ, що супроводжувалось задимленням розподільчої установки та призвело до покриття кіптявою суміжного обладнання».

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