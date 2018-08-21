Левандівка понад 12 годин була без електропостачання

20 серпня внаслідок аварії в електромережах понад 12 годин були знеструмлені львівський мікрорайон Левандівка, вул. Городоцька, Виговського, Любінська, Шевченка та прилеглі до них вулиці.

Масштабне аварійне вимкнення електропостачання на Левандівці і суміжних вулицях почалося близько 12:00, гаряча лінія міста повідомила про це о 13:26, зазначивши, що приблизний час відновлення електропостачання ‒ 21:00.

«Через відсутність електропостачання також перестала працювати підстанція, через що частина Шевченківського району та Залізничного залишилась тимчасово без водопостачання», ‒ додали на гарячій лінії.

Проте аварійно-ремонтні роботи тривали до близько опівночі, остаточно електропостачання відновили о 01:28 у вівторок.

Вранці 21 серпня у прес-службі «Львівобленерго» ZAXID.NET уточнили, що електропостачання на вказаних вулицях відновлено, причини аварії з’ясовуються.

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Пізніше на сайті «Львівобленерго» з’явилося пояснення: «Як з’ясувалось, причиною аварійного вимкнення стало пошкодження вимикачів двох лінійних комірок напругою 6кВ, що супроводжувалось задимленням розподільчої установки 6кВ та призвело до покриття кіптявою суміжного обладнання. Включення електроенергії для споживачів відбувалось поетапно з 00:22 до 01:28 год. 21 серпня».