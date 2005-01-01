У Львові на вул. Винниченка до кінця року облаштують сучасний баскетбольний майданчик

На вул. Винниченка,4 у Львові створять сучасний баскетбольний майданчик

У Львові на вул. Винниченка, 4 створять сучасний баскетбольний майданчик із полівініловим покриттям та трибунами. ЛКП «Спортресурс» замовило капітальний ремонт цього майданчика у ТзОВ «Будспорт». Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

За інформацією керівника управління молоді та спорту Львівської міськради Антона Нікуліна, на вул. Винниченка, 4 створюється центральна зона для активного відпочинку містян. У 2016 році тут облаштували комплекс для занять «Street Workout», наприкінці 2017 року – замовили ремонт скейт-майданчика. Тепер планують осучаснити майданчик для баскетболу.

В аукціоні щодо ремонту майданчика зі стартовою ціною у понад 2,96 млн грн приймали учать двоє підприємців. Пропозиція ТзОВ «Будспорт» у 2,79 млн грн виявилася дешевшою, і замовник визнав компанію переможцем тендеру.

У центрі Львова відкриють сучасний баскетбольний майданчик

До кінця року підрядник має влаштувати баскетбольний майданчик, обладнати його таблом, щитами, трибуною з баскетболньими сітками, лавами, велостійкою, встановити огорожу та лед-світильники. Окрім цього, заплановано змонтувати вісім тренажерів та встановити чотири столи для ігор у шахи, упорядкувати газони.