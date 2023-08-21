Визначили перші три перехрестя, де мінятимуть опори

У Львові замінять 100 опор для світлофорів. Роботи почнуть у вівторок, 22 серпня. Через це світлофори вимикатимуть, на перехрестях працюватимуть регулювальники.

Найближчими днями замінять сім опор із п’ятьма консолями для трьох світлофорних об’єктів на таких перехрестях:

22 - 24 серпня: вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Коперника;

25 - 28 серпня: вул. Листопадового Чину – вул. Університетська;

29 серпня - 1 вересня: вул. Тершаковців – вул. Костя Левицького та вул. Пекарська – вул. Тершаковців (рух на обох перехрестях регулює один світлофорний об’єкт).

На визначених об’єктах демонтують світлофорне обладнання, замінять опори на нові оцинковані, після цього перевстановлять і перепідключать світлофори.

«Фахівці обстежили близько тисячі світлофорних опор та консолей у місті. З них сотню визначили такими, що першочергово потребують заміни. Підприємство уже закупило необхідну кількість металоконструкцій та уклало договір з підрядною організацією. На час проведення робіт світлофори тимчасово не працюватимуть», – повідомили у «Львівавтодор».

Про дати і адреси інших визначених світлофорних об’єктів повідомлять згодом.